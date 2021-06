Gigio Donnarumma, clamoroso ribaltone all'ultimo secondo? "Niente Psg", lo sfregio peggiore al Milan: "Con chi può firmare"

16 giugno 2021 a

In Francia danno per fatto l'accordo tra Gigio Donnarumma e Psg per la bellezza di 12 milioni di euro l'anno? Bene, la verità potrebbe essere diversa. E dirompente. Secondo quanto riporta Il Giorno, infatti, dal ritiro della nazionale azzurra impegnata ad Euro 2020 trapelano delle voci piuttosto clamorose: la Juventus sarebbe tornata a strizzare l'occhio al portiere.

Insomma, a Torino sperano in un clamoroso e inatteso ribaltone dell'ultimo secondo. E la speranza cresce man mano che l'annuncio col Psg non arriva: l'ufficialità era data per imminente giorni fa, ora invece sembra essere calata una sorta di coltre di silenzio sulla firma. Insomma, Donnarumma potrebbe riservare il peggiore degli "sfregi" al Milan: trovare un accordo con gli arci-rivali bianconeri.

E ancora, sempre secondo Il Giorno, Donnarumma avrebbe voluto restare in rossonero. "Sarebbe rimasto volentieri a Milano... ma è finita diversamente", rivelano alcuni amici di Gigio. Tanto che a caldo, dopo l'acquisto di Maignan, l'entourage di Donnarumma avrebbe provato a ricucire con Gazidis, Maldini e Massara. Ma era troppo tardi. Mino Raiola e il padre di Donnarumma, Alfonso, avevano tirato troppo la corda. Basta così, il caso è chiuso, avrebbe in buona sostanza risposto la dirigenza rossonera. E così, Donnarumma si trova ancora senza squadra. E di Parigi non sembra essere affatto convinto. E così, la Juventus...

