Cristiano Ronaldo non beve Coca Cola? Dal fritto al poker, ecco tutti i "vizi proibiti" del campione

Il nuovo Greto Thumberg è Cristiano Ronaldo, 36 anni, portoghese, non gli piace la Coca-Cola, o forse gli piace, non si sa, ma fa male, e questo è vero, perché ha tanti zuccheri, ma c'è anche la Coca Zero, che però è zero solo sulla carta, "perché chissà cosa ci mettono dentro per renderla succulenta", e comunque Ronaldo è il nuovo Greto Thumberg, solo che lei guarda al pianeta e lui alle transaminasi, è diventato una sorta di paladino del "mente sana in corpo sano", forse lo è sempre stato, uno che non si piegherebbe mai alle regole del mercato, quelle per cui se tu sei Ronaldo è facile che ti offrano un battello di soldi per fare lo spot del pollo fritto, lui non lo farebbe mai, perché il pollo fritto ti occlude le arterie tipo colata di cemento, fa un male da cani, ma non così male come la Coca-Cola, che quella, la Coca-Cola, se ci butti dentro una Mentos esplode, lo sanno tutti, ah no quella era la Pepsi, ma fa niente,

La Coca-Cola fa malissimo, e pazienza se per colpa di Ronaldo noi e tutti gli altri le stiamo regalando una pubblicità gratuita mai vista, che poi è la stessa che Ronaldo fece per la stessa Coca-Cola molti anni fa, addirittura gliela versavano in testa, la coca -Cola, e quella non era pubblicità gratuita, lo riempivano di palanche, beato lui dev' essere che poi si è pentito, o forse è solo che poi non gli hanno più dato il grano, ma comunque la Coca-Cola ora fa male, prima evidentemente no, "bevete acqua", dice, e magari non giocate al poker online, che è un'altra delle grandi passioni di Ronaldo, almeno a giudicare dalle sue recenti sponsorizzazioni, probabilmente un giorno dirà "non giocate al poker online, andate in chiesa", lo farà quando il poker online non caccerà più il grano e la chiesa sì, ma questo è un cattivo pensiero che respingiamo,

Ronaldo ha detto quello che ha detto per il bene di tutti noi, e quindi anche noi seguiamo l'esempio, e infatti abbiamo scritto questo pezzo senza neanche lo straccio di un punto, perché anche noi combattiamo la nostra battaglia per il bene del pianeta, basta punti, i punti inquinano e sono definitivi, da oggi solo punti e virgola e un bel ruttone, che con la Coca-Cola è la morte sua;

