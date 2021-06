Euro 2020, il raptus di Cristiano Ronaldo: "Bevete acqua". E scaglia via le bottigliette di Coca Cola: perché è un grosso caso

15 giugno 2021 a

Un gesto inconsulto e inaspettato. Cristiano Ronaldo ha spiazzato tutti i presenti in conferenza stampa. Come mostra un video che sta facendo il giro del web il calciatore fa un'espressione di disappunto appena si siede al tavolo per parlare con i giornalisti. Eccolo quindi mentre prende posto accanto al commissario tecnico del Portogallo mostrando subito che c'è qualcosa che lo infastidisce. Non c'entra nulla il fatto che la sua nazionale scenda in campo contro l'Ungheria per il debutto agli Europei La nazionale campione in carica scende in campo martedì pomeriggio contro l'Ungheria ma, come detto, il debutto agli Europei non c'entra.

Quello che invece dà molto fastidio a CR7 è la presenza non richiesta di due bottigliette di Coca Cola che sono davanti alla sua postazione. Cristiano Ronaldo quindi chiude gli occhi, si guarda intorno e fregandosene del fatto che la bibita sia uno degli sponsor degli Europei – prende le due confezioni e le sposta. In conferenza stampa cala il gelo. Ma lui chiarisce subito guardando i giornalisti con una bottiglia d'acqua in mano: "Acqua! Ecco cosa bisogna bere… acqua!".

Del resto chi conosce Cristiano Ronaldo e le sue abitudini alimentari sa bene quanto sia maniacale nella cura della sua alimentazione e del suo corpo. Una fissazione che gli impedisce qualsiasi trasgressione alla dieta personalizzata che segue da anni. E la regola base è che il cibo spazzatura è totalmente vietato, comprese le bevande gassate come la Coca cola appunto.

