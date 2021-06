Cristiano Ronaldo sempre più lontano dalla Juventus: "Addio? Qualsiasi cosa accadrà, scelgo il meglio"

14 giugno 2021 a

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus dopo Euro 2020? La domanda non poteva mancare alla vigilia della partita d’esordio del Portogallo, che affronterà l’Ungheria. “Sono 18 anni che gioco ad alto livello - ha dichiarato il fuoriclasse bianconero - non mi fa nemmeno il solletico. Se fossi all’inizio della carriera, a 18 o 19 anni, forse non dormirei pensando al mio futuro, ma dovete calcolare che ora ho 36 anni. Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio, a prescindere se resterò alla Juventus o andrò via”.

Insomma, non ha escluso l’addio al club di Torino, anche se per ora si tratta di un discorso congelato: “La cosa cruciale è l’Europeo. È il quinto ma è come se fosse il primo. Voglio essere concentrato e cominciare con il piede giusto: pensieri positivi, dal primo all’ultimo match”. Cristiano Ronaldo ha anche detto la sua sulla positività al Covid di Joao Cancelo, che non sarà disponibile: “È un peccato che sia positivo ma siamo tranquilli in squadra. Di Covid nemmeno parliamo, non ne possiamo più, non solo noi giocatori. Tutta la gente del mondo è stanca. Sappiamo come conviverci, è una situazione triste ma siamo concentrati”.

“Siamo pronti - ha chiosato il capitano del Portogallo, pronto a godersi il quinto Europeo della sua straordinaria carriera - niente ci scuote, qualsiasi cosa succeda fuori non ci tocca. Rispettiamo ogni regola ma siamo concentrati solo sul calcio, non parliamo di altro”.

