Euro 2020, Viera-Neville: "Niente intensità, potenza e ritmo. Voleranno fuori", lo sfregio francese all'Italia di Mancini

Patrick Vieira e Gary Neville snobbano la nazionale azzurra. Nonostante le prove contro Turchia e Svizzera e la qualificazione già ottenuta agli ottavi di finale, i due ex giocatori credono che gli azzurri non faranno troppa strada in questi Europei. "L'Italia manca di intesità, potenza e ritmo", annuncia l'ex giocatore di Inter e Milan. "Gli uomini di Mancini non saranno all'altezza di Euro 2020" conferma Neville.

Intervenendo in una trasmissione televisiva inglese Veira ha rincarato la dose. "Penso che le prime due partite che hanno giocato siano state due partite facili. Certo, devi battere sempre chi hai di fronte, ma ho ancora dei dubbi che possano arrivare fino alla fine. Credo - ha confermato - che manchino di intensità, potenza, ritmo, per essere ancora più pericolosi in avanti, quindi aspetterò ancora. Penso che sia ancora un pò presto per prendere in considerazione l'Italia, che possa arrivare fino in fondo".

Dello stesso parere Gary Neville: "L'Italia sta facendo il massimo, ma sono d'accordo con Patrick, sento che non saranno all'altezza. Ci stanno mettendo passione, ma voglio vederli quando affronteranno una squadra più forte". In Germania, invece, la Bild dedica spazio e riconoscimenti alla nostra Nazionale. "6 cose dell'Italia di cui siamo gelosi", titola il pezzo del quotidiano tedesco, spiegando ciò in cui l'Italia è avanti rispetto alla Germania di Low. 1 - La mancata partecipazione a Russia 2018 è stata vissuta come un'occasione per sconvolgere tutto e ripartire alla grande. 2 - Il ct Mancini ha riconquistato pienamente la fiducia di squadra e tifosi. Con un record di 29 risultati utili e le ultime 10 gare vinte senza subire gol 3 - L'Italia ha un modulo chiaro, un 4-3-3 dove tutti sanno cosa fare

4 - L'Italia, storicamente difensivista, piace perché segna tanto e segna gol belli. E il tridente Berardi-Immobile-Insigne è una meraviglia 5 - L'atteggiamento della squadra. Senza proclami, anche i giovani si esaltano 6 - Il paese sta dietro alla squadra e ama nuovamente la sua Nazionale.

