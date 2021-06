Adriano Panatta, il clamoroso sfogo sul treno: "Spero che gli venga l'epicondilite e anche una colite fulminante"

18 giugno 2021 a

Anche le leggende del tennis possono perdere la pazienza. E' successo ad Adriano Panatta, ex campione del tennis italiano, che si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. A infastidirlo è stato uno dei passeggeri del treno su cui stava viaggiando, impegnato a parlare al telefono e ad alta voce per tutto il tempo. "Perché in treno c'è sempre qualche cogli*** che parla al telefono per tutto il viaggio?", si è lamentato Panatta su Twitter.

Poi l'esasperazione ha raggiunto livelli così alti che Panatta ha scritto: "Spero che gli venga l'epicondilite e anche una colite, di quelle fulminanti però, maledetto!". L'epicondilite, di cui parla l'ex campione, è una patologia anche nota come "gomito del tennista". Si tratta dell’infiammazione dell’epicondilo, una piccola parte dell’articolazione del gomito che si può infiammare e, se trascurata, può diventare seriamente invalidante.

Il tweet di Panatta ha subito riscosso un notevole successo tra i follower, che hanno empatizzato profondamente con la leggenda del tennis italiano. Un chiaro segno che i chiacchieroni in treno sono ovunque. Qualcuno infatti ha scritto: "L'inciviltà è ormai dilagante". Un altro invece: "Il punto è che lo fanno anche nei vagoni area silenzio. Uno si domanda ma perché non scelgono un'altra carrozza?". E poi c'è anche chi lo ha lodato per la sua schiettezza: "Sei troppa simpatico. E soprattutto hai sempre avuto il coraggio di essere autentico in un mare di finti e costruiti".

