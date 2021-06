Zlatan Ibrahimovic operato al ginocchio. Milan in ansia, prima tegola: quanto dovrà stare fermo

19 giugno 2021 a

Intervento al ginocchio sinistro per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan è stato operato in artroscopia all'Upmc Salvator Mundi International Hospital di Roma per un "cleaning articolare". Ad operarlo i chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. «Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo» ha scritto il club rossonero in una nota. I tempi di recupero sono stimati in un mese per tornare a correre e due per tornare a giocare.

