Milan, il futuro di Hakan Calhanoglu sempre più lontano. "Maldini si è stancato", dopo Donnarumma addio al turco?

Il Milan è pronto a salutare Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco non ha ancora dato una risposta alla dirigenza rossonera, che aveva proposto un rinnovo di contratto da quattro milioni di euro. Il club non ha ricevuto nessuna risposta fino ad ora e ha pero la pazienza. Adesso potrebbe anche dire di no ad una clamorosa, eventuale, retromarcia del turco. Calhanoglu ha voluto provare a sfruttare l'Europeo per ricevere qualche nuova proposta, ma le prime uscite sono state tutt' altro che stupefacenti.

Anzi Juventus e Atletico Madrid, interessate a lui, si sono defilate. E per Calhanoglu rimangono due sole piste: l'offerta di rinnovo del Milan e quella, molto più ricca, arrivata dal Qatar. Maldini, nel frattempo, si è portato avanti formulando un'offerta di 5 milioni per Amine Adli del Tolosa. All'orizzonte c'è la figura di Sergio Ramos. Il centrale, che ha lasciato il Real Madrid da qualche giorno, ha avuto un contatto con la dirigenza rossonera, "presentando però offerte assolutamente fuori mercato: dalla Spagna si parla addirittura di 15 milioni di euro netti all'anno, un contratto biennale e 20 milioni alla firma, per un totale di 50 milioni complessivi d'investimento per due anni", scrive il Giorno.

Intanto potrebbe nascere una opportunità clamorosa: l’Inter infatti è alla finestra e ha contattato l’entourage del calciatore proprio in questi giorni. Calhanoglu potrebbe essere per i nerazzurri un’occasione, ma Ausilio e Marotta non hanno alcuna intenzione di assecondare le richieste economiche del turno, che secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto ai rossoneri 6 milioni di euro a stagione.

