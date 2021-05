Milan, con Ibra torna tutto: 2-0 al Benevento, brillano Calhanoglu e Theo. Champions, che volata

02 maggio 2021 a

Il Milan fa il suo dovere, batte 2-0 il Benevento e torna momentaneamente al secondo posto, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il ritorno di Ibrahimovic fa girare meglio tutta la squadra, anche se lo svedese è insolitamente impreciso e un po' arruffone. Ma con lui brilla Calhanoglu (in gol dopo una bella azione corale) e si aprono spazi invitanti per Leao e il solito Theo Hernandez, di nuovo in versione diesel e autore del tap in che ha chiuso la partita a metà secondo tempo (primo gol dopo 4 mesi di "buio") e autore di qualcuna delle sue celebri scorribande. I rossoneri saranno arbitri della salvezza: dopo aver affrontato i campagni allenati dall'ex Pippo Inzaghi, giocheranno anche contro Torino e Cagliari, entrambe ferme a 31 punti come le Streghe al terz'ultimo posto (ma ovviamente con una partita in meno). Ma mister Pioli pensa alla parte alta della classifica: oltre alle due pericolanti, dovrà giocare (in trasferta) contro Juventus e Atalanta, due delle 5 pretendenti alle prime 4 posizioni, con Napoli e Lazio che coltivano legittime speranze in virtù di calendari più abbordabili di quello del MIlan.

