Juventus scatenata, non solo Locatelli: ecco anche Vlahovic. Tutto pronto per il doppio colpaccio

26 giugno 2021 a

a

a

Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva della Juventus, è pronto a mettere a segno i prossimi acquisti bianconeri. Su tutti la questione Manuel Locatelli, un affare da risolvere con urgenza e tempistiche rapide perché le sue euro-prestazioni non fanno altro che catalizzare l’interesse di top club. Già la scorsa estate Fabio Paratici (e Cherubini) giunsero ad un soffio dall’acquisto del centrocampista, che di fatto era stato bloccato, ma l’arrivo di Weston McKennie e la non cessione di Sami Khedira fecero saltare i piani.

Manuel Locatelli alla Juve? Tam tam impazzito: "Il dispetto", chi sta per soffiarlo ad Allegri

La Juventus deve fare leva sulla volontà del giocatore, ormai acclarata, di trasferirsi a Torino. Il fatto stesso del ritorno di Massimiliano Allegri non fa altro che invogliare il giocatore: i due si incrociarono, sia pure brevemente, in rossonero nel 2013-14. Scoccò la scintilla. Tanto che da lì in poi l’allenatore non mancò di citare spesso e volentieri Locatelli nel novero dei giovani talenti che sarebbero diventati campioni. Ad esempio nel 2016 rispondeva così a una domanda di Walter Veltroni: "I migliori giovani italiani? Ovviamente dico Donnarumma, poi Locatelli, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi, Romagnoli e Rugani".

"Boniperti sconsigliò Maradona ad Agnelli? Scaricabarile": Giletti e quel ricordo sul presidente onorario della Juve

In attacc tutto dipende da Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse lasciare ecco che i bianconeri punterebbero su Dusan Vlahovic per ora ritenuto incedibile dalla Fiorentina. Ma piace molto anche Mauro Icardi, ma anche Gabriel Jesus ad Antoine Griezmann. Il nuovo attaccantre comunque sarebbe acquistato anche se la presenza di CR7 dovesse continuare anche il prossimo anno. La permanenza di CR7 potrebbe far decidere la società sul puntare su un govane di qualità, al contrario si punterebbe su un big.

Video su questo argomento "Ora processano Pirlo, ma la colpa non è sua". Biasin svela il motivo del flop Juve in Champions

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.