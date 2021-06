Manuel Locatelli a un passo dalla Juve, la cifra messa sul piatto: il colpaccio (voluto da Massimiliano Allegri)

22 giugno 2021 a

Alla Juventus piace Manuel Locatelli. Il corteggiamento bianconero va avanti da diverse settimane e le ottime prestazioni del centrocampista all'Europeo hanno convinto la dirigenza che l'ex Milan è l'uomo giusto per il centrocampo di Allegri. Le offerte non mancano, soprattutto dalla Premier League, ma per convincere il Sassuolo la Juventus ha pronta un'offerta da 48 milioni di euro comprensiva del difensore Dragusin.

Presto un nuovo incontro tra i dirigenti Cherubini e Carnevali per capire la formula per portare Locatelli a Torino proprio su precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Il giocatore avrebbe già dato l'assenso e avrebbe indicato quella bianconera come la destinazione preferita per la prossima stagione, ma la valutazione del Sassuolo - 40 milioni di euro - per il momento ha messo in stand-by la situazione. Compito delle dirigenze sarà quello di trovare una soluzione che accontenti tutti.

Secondo i bene informati i prossimi sette giorni saranno decisivi per capire se la Juve riuscirà ad aggiudicarsi le prestazione del centrocampista azzurro. Proprio il fatto delle contropartite tecniche potrebbe aiutare l'affare a sbloccarsi . Contropartite che servirebbero ai bianconeri per accaparrarsi il giocatore: il profilo più quotato sarebbe attualmente come detto quello del centrale Radu Dragusin, che da tempo piace molto al Sassuolo. Intanto per la sfida di sabato 26 contro l'Austria sembra che Verratti possa tornare di nuovo titolare nel centrocampo azzurro: a farne le spese dovrebbe essere proprio Locatelli che già si era accomodato in panchina nella sfida contro il Galles.

