Milan a caccia di Domenico Berardi? I rossoneri rischiano la beffa, voci sul "blitz inglese"

È tempo di saluti in casa Milan, i rossoneri si apprestano a vendere Samu Castillejo e mister Stefano Pioli ha messo in chiaro di voler un esterno d'attacco di un certo calibro per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista della spesa di Maldini è quello di Domenico Berardi, in forza al Sassuolo e al momento impegnato con la Nazionale azzurra a Euro 2020. Gli Europei sono una vetrina perfetta per le squadre di club, che sperano con le prestazioni dei propri giocatori impegnati con le Nazionali, di attirare l'interesse internazionale, nonché di far lievitare il cartellino dei propri gioielli.

Questo il caso di Domenico Berardi che, con le sue ottime prestazioni in azzurro, ha impressionato gli osservatori del Leicester City. La squadra di Brendan Rodgers si è fatta sotto per il giocatore nelle ultime ore, e il Milan deve quindi sbrigarsi per evitare di perdere l'attaccante neroverde. Operazione comunque complicata, dato che i rossoneri dovranno prima occuparsi degli ultimi rinnovi di contratto, uno su tutti quello di Franck Kessie. Dopodiché, si potrà parlare del mercato in entrata.

Berardi sarebbe un grande colpo per rinforzare l'attacco del Milan, soprattutto vista la carenza di esterni d'attacco in rosa, una volta che Castillejo si sarà accasato in una nuova squadra. Tuttavia, il Sassuolo vende i propri cavalli della scuderia sempre a caro prezzo. Come per Locatelli, il prezzo di "Mimmo" Berardi si aggira intorno ai 40 milioni di euro. I rossoneri potrebbero però decidere di inserire eventuali contropartite tecniche all'interno dell'operazione per abbassare il prezzo del cartellino. Intanto, Pioli sogna di stringere presto tra le proprie braccia Berardi. Che sia lui il grande colpo che manca al Milan per arrivare finalmente al tricolore? Nel frattempo, l'attaccante sarà impegnato venerdì 2 luglio 2021 alle 21.00 con gli Azzurri che si giocheranno il passaggio del turno con il Belgio.

