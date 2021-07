Franck Ribery, niente rinnovo con la Fiorentina? Clamorosa pista, "resta in Serie A": chi piomba sul francese

01 luglio 2021 a

Avviata ufficialmente la sessione di calciomercato estiva, inaugurata oggi, giovedì 1 luglio 2021, e che consentirà operazioni di mercato fino alla mezzanotte del 31 agosto 2021. Luglio è uno dei mesi più caldi per le squadre di club che devono far fronte non soltanto alle uscite, per sistemare il bilancio, e alle entrate, per rinforzare la rosa, ma anche alle scadenze di contratto. Molti giocatori si ritrovano quindi nella lista "svincolati" e possono rappresentare un ottimo colpo a costo zero. Oggi infatti, finisce ufficialmente l'esperienza di Franck Ribery con la Fiorentina di Rocco Commisso. Al francese non è stato rinnovato il contratto ed è quindi libero di firmare per qualsiasi altra squadra.

Ribery non può tornare in Bundesliga: al Bayern di Monaco non avrebbe ormai più spazio e non ci pensa nemmeno di vestire un altra maglia di un club tedesco. Il 39enne non sembra nemmeno intenzionato di fare ritorno in patria, ma gradirebbe invece continuare la sua esperienza italiana, naturalmente nella massima categoria. Per questo motivo il fantasista sarebbe stato proposto alla Sampdoria, il cui presidente Massimo Ferrero ne sarebbe follemente innamorato. Il presidente blucerchiato potrebbe così mettere a segno un colpo simile a quello che aveva portato alcune stagioni fa il fuoriclasse Samuel Eto'o a vestire la maglia del club di Genova.

Secondo le indiscrezioni raccolte da il Secolo XIX, a proporre il francese a Ferrero sarebbe stato proprio il suo agente Davide Lippi. Il suo approdo al club ligure sembra tuttavia molto complicato e dipende inizialmente dalla volontà del calciatore. Ribery dovrebbe decurtarsi almeno 2/3 dello stipendio, perché i 4 milioni d'ingaggio pagati dalla Fiorentina sono semplicemente un miraggio per i blucerchiati. Ribery ha il grande vantaggio di godere della fiscalità agevolata, ma la riduzione del suo stipendio dovrebbe comunque essere notevole per rientrare nei parametri economici del Doria.

