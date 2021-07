Euro 2020, il trucchetto degli inglesi per violare le regole anti-Covid: Roma invasa, la falla nell'ordinanza di Speranza

03 luglio 2021 a

I giornalisti del Sun hanno mostrato ai propri lettori come aggirare l’obbligo di quarantena per chi proviene dal Regno Unito, in modo da poter assistere al quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina di Euro 2020 in programma a Roma. In pratica è bastato prendere un volo da Londra a Nizza e poi noleggiare un’auto per entrare nel territorio italiano e tirare dritto fino alla capitale praticamente indisturbati.

Detto che i giornalisti in questione si sono tutti sottoposti a tampone (negativo), tra l’ironico e l’epico hanno raccontato di come sono riusciti a sfruttare un punto poco conosciuto del Dpcm dello scorso 2 marzo: la quarantena di cinque giorni imposta dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza per chi proviene dal Regno Unito può infatti essere evitata se si entra in territorio italiano con un veicolo privato e non ci si ferma per più di 36 ore. Superato tale limite temporale, o si lascia immediatamente l’Italia o si viene sottoposti alla quarantena.

Inoltre i giornalisti del Sun hanno raccontato nel dettaglio il loro viaggio: “Abbiamo volato da Londra a Nizza, poi siamo scivolati oltre il confine vicino a Montecarlo, attraversando il confine italiano all’alba con auto a noleggio francesi. Poi abbiamo cambiato veicolo per sfrecciare da Firenze a Roma. La mascotte Harry e la squadra del Sun sono stati tutti sottoposti a tre controlli per il Covid prima dell’assalto finale alla capitale italiana. E i fan dell’Inghilterra erano entusiasti quando il trio di Mini Cooper ha completato la sua missione, con un giro d’onore sventolando la bandiera di San Giorgio intorno al Colosseo”.

