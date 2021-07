Euro 2020, Spinazzola a terra col tendine rotto: "Trucchetti del mestiere", sfregio agghiacciante di Courtois

03 luglio 2021 a

a

a

La Nazionale italiana sta spiegando calcio a Euro 2020, è l’unica squadra che ha vinto tutte le partite giocate finora, però al Belgio risulta proprio difficile da digerire la sconfitta per 2-1 patita ai quarti. Sarà che la loro “generazione d’oro” sta invecchiando e ha fallito l’ennesima occasione per provare a vincere, sarà che gli azzurri con esperienza hanno gestito un finale di partita complicatissimo, ma alcuni avversari hanno reagito davvero male.

È il caso di Thibaut Courtois, che ha lanciato un’accusa vergognosa nei confronti di Leonardo Spinazzola: quest’ultimo è stato a terra per diversi minuti, poi si è scoperto che ha riportato una rottura del tendine d’Achille che lo costringerà a rimanere fuori per parecchi mesi. Il portiere belga, incurante di ciò, al termine dell’incontro ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto con Spinazzola a terra e la scritta: “Trucchetti del mestiere come li chiamiamo noi”. Quindi Courtois crede che Spinazzola si sia rotto il tendine per perdere tempo?

Sono trascorse ore prima che il portiere cancellasse il vergognoso post dal suo profilo. Piuttosto polemico anche il capitano Jan Vertonghen, che almeno ha avuto la decenza di non nominare Spinazzola e il suo gravissimo infortunio: “Sul gol di Barella abbiamo sbagliato, non bisogna tenere palla negli ultimi sedici metri. L’Italia ha una buona squadra, basta leggere le statistiche. Ma non voglio far loro troppi complimenti, mi hanno fatto troppo arrabbiare”. Nessuno del Belgio ha però detto che se sono rimasti in partita fino alla fine è grazie a un rigore generoso, quasi regalato, dall’arbitro sul 2-0 per l’Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.