Euro 2020, minacce e insulti alla moglie italiana di Alvaro Morata: "Ti brucio. E ai tuoi figli...", roba da denuncia

From hero to zero. Alvaro Morata lo ha provato sulla propria pelle: prima ha segnato il goal dell’1-1 che ha permesso alla Spagna di riacciuffare l’Italia a dieci minuti dalla fine, poi si è fatto parare il rigore decisivo. Un dramma sportivo per lui e per i tifosi spagnoli, che hanno dovuto vivere una cocente eliminazione a un passo dalla finale di Euro 2020: l’Italia ha così ‘vendicato’ la finale persa 9 anni fa e ora attende la vincente tra Inghilterra e Danimarca.

Durante e dopo la partita, la moglie di Morata ha però dovuto sopportare minacce, insulti e offese che nulla hanno a che vedere con il calcio o con il tifo: i cretini e gli ignoranti sono ovunque a causa dei social, dove hanno preso di mira Alice Campello. Lei stessa ha mostrato alcuni degli osceni messaggi ricevuti su Instagram, con tanto di nomi di chi glieli ha mandati: bene ha fatto a non nasconderli.

“Non ti azzardare a postare foto del goal di Morata se no vengo a casa tua e ti brucio in diretta Instagram”, ma anche minacce e augurio di malattia ai figli e al marito. “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi - ha commentato la Campello - davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

