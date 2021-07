Massimo Bochicchio, arrestato il broker che truffava i vip dello sport: tra le sue vittime Antonio Conte ed El Shaarawy

08 luglio 2021 a

a

a

Massimo Bochicchio, il broker che truffava i vip dello sport, è finito in manette. Il finanziere da mesi in fuga è stato fermato e arrestato a Giacarta, in Indonesia. L'uomo - stando a quanto riferito da L'Espresso che ha diffuso la notizia - avrebbe fatto sparire almeno mezzo miliardo di euro. Nella sua "lista" di vittime gli allenatori Antonio Conte e Claudio Lippi, il calciatore El Shaarawy e decine di imprenditori e professionisti tra Roma e Montecarlo. Bochicchio era ricercato non solo dalla giustizia italiana, ma anche da quella britannica per una colossale truffa ai danni di decine di investitori.

La truffa milionaria ad Antonio Conte? Terremoto nel mondo dello sport: tutti i nomi coinvolti, trappola perfetta

L'Indonesia dove lo ha fermato l'Interpol altro non era che la tappa finale della sua lunga fuga che tra le altre mete ha visto anche Dubai, Hong Kong e Singapore. A indagare sui suoi affari la Guardia di Finanza tramite il pool di polizia giudiziaria della procura di Milano. I soldi spariti infatti potrebbero essere 600-700 milioni. Una somma stratosferica che nel corso degli anni era stata affidata in gestione al finanziere con la promessa di rendimenti a doppia cifra.

Quel sospetto di Conte sulla fuga di notizie per la truffa subìta: un'ipotesi sconcertante

Conte avrebbe perso almeno 30 milioni di euro. Ma è in buona compagnia, con lui ci sono anche Federico Pastorello (procuratore del calciomercato internazionale), l’ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, Patrice Evra, il loro procuratore Luca Bascherini (legato a Pastorello), l’imprenditore Rodolfo Errani, ex patron della Cisa di Faenza. Insomma, Bochicchio era riuscito nell'impresa di vendere la sua immagine di broker a numerosi e prestigiosi clienti.

"Con che mascherina va in giro". Fernando Alonso smascherato da "Striscia": una truffa clamorosa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.