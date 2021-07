Euro 2020, raggio laser contro Schmeichel: vergogna inglese sul rigore, Uefa muta e arbitro distratto?

08 luglio 2021 a

Non sono soltanto le dinamiche, piuttosto degne di dubbio, per le quali è arrivata la vittoria dell'Inghilterra contro la Danimarca, nella seconda semifinale di Euro 2020. Due palloni in campo a pochi passi da Raheem Sterling, e l'intervento di Maehle, sanzionato forse troppo generosamente in favore degli inglesi. Su Twitter ha infatti iniziato a girare un video che mostra gli attimi primi del calcio di rigore tirato da Harry Kane. Nel video si vede come al portiere danese Kaspar Schmeichel, venga infatti puntato un laser negli occhi per disturbare un suo - eventuale - miracoloso intervento.

Here you can see how the green laser is pointed at Kasper Schmeichel just before the penalty kick pic.twitter.com/6w5s43rjuY — Rasmus Vuori (@rasmusvuori) July 7, 2021

Ad ogni modo, l'intervento è clamorosamente arrivato, ma non è bastato per evitare il vantaggio inglese. Sul tap-in sfortunato, Harry Kane ha dovuto semplicemente ribadire in rete il pallone lasciato a pochi metri davanti alla porta sguarnita. Nei supplementari, la Danimarca era praticamente sparita in zona offensiva e ha cercato di difendere la propria porta dagli affondi britannici. Missione che alla fine non è andata a buon fine, e che lascia ai danesi una certa amarezza in bocca. Gli inglesi stessi hanno poi definito "generoso" il rigore assegnato dall'olandese Makkelie. Le immagini del laser verde hanno poi incendiato ulteriormente il dibattito.

"Se qualcuno ha puntato una penna laser su Schmeichel, deve essere bandito a vita", ha scritto su Twitter l'ex attaccante del Liverpool e dell'Inghilterra Stan Collymore. Un utente ha commentato: "Chiunque abbia mostrato quel laser in faccia a Schmeichel merita una permanente squalifica da Wembley e da altre partite dell'Inghilterra". Altri hanno poi messo in dubbio l'esito della gara: "Un laser negli occhi di Schmeichel anche durante il rigore, ora lo vedo. È davvero difficile pensare che questo sia un risultato equo". Insomma, c'è da dire che inizialmente il portiere del Leicester City aveva trattenuto il rigore, l'orribile (e pericoloso) gesto del tifoso, non ha quindi influito più di tanto sull'esito del tiro dagli undici metri. Tuttavia, tra polemiche arbitrali e comportamenti sleali del pubblico, il cammino dell'Inghilterra a Euro 2020 continua a far discutere.

