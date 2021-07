Euro 2020, Dagospia su Sergio Mattarella: "Perché va a Wembley al posto di Draghi. Dopo il rigorino regalato agli inglesi..."

08 luglio 2021 a

Sergio Mattarella sarà a Wembley domenica 11 luglio per assistere dal vivo alla finale di Euro 2020 tra l’Italia e i padroni di casa dell’Inghilterra. I precedenti fanno ben sperare gli azzurri: Pertini nel 1982 a Madrid e Napolitano nel 2006 a Berlino sono poi tornati a casa con la coppa. Diversamente è andata nel 1994 e nel 2014, quando rispettivamente Scalfaro e Napolitano rimasero a casa. L’unica eccezione è finora rappresentata da Ciampi, che nel 2000 era presente alla finale dell’Europeo contro la Francia, persa ai supplementari.

“La presenza di una figura istituzionale come Mattarella domenica a Londra sarà un deterrente per eventuali pastette, dopo il rigorino regalato contro la Danimarca?”, si legge in un flash su Dagospia. “Come mai Mario Draghi non andrà a Wembley? - si domanda ancora il sito di Roberto D’Agostino, che si dà anche una riposta - semplice: non sarebbe ben accolto visto che lui e la Merkel erano contrari a far disputare la partita a Londra per l’alto numero di contagi e avevano consigliato di spostarla a Roma”.

Invece la finale si terrà regolarmente a Wembley, davanti a 60mila persone, nonostante la variante Delta abbia fatto schizzare i contagi in Inghilterra nelle ultime due settimane. Ed è proprio per l’allarme epidemiologico che è tornato ad alzarsi che su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #PresidenteRestiACasa: molti italiani sono infatti preoccupati che Mattarella possa contagiarsi allo stadio, ma è davvero molto difficile che ciò possa accadere. Semmai il rischio lo corrono tutte le persone fuori dallo stadio che si ammasseranno pre e post partita, in Inghilterra come in Italia.

