Euro 2020, bomba a Coverciano: "Quattro componenti di Rai Sport positivi al Covid", panico tra gli Azzurri prima della finalissima

Altissima tensione a Coverciano a due giorni dalla finalissima di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra. Secondo quanto appreso da VigilianzaTv e rilanciato da Dagospia, quattro componenti della spedizione di RaiSport a Londra, tra giornalisti e operatori, sarebbero risultati positivi al tampone. Insomma, positivi al coronavirus e con tutta probabilità alla Variante Delta.

Secondo quanto trapela da Coverciano, sede del ritiro della Nazionale nonché quartier generale della squadra Rai, ora tutti i componenti della delegazione di Viale Mazzini si stanno sottoponendo a tampone. Ovvio l'allarme sia in Rai che tra gli Azzurri, per i contatti che potrebbero esserci stati. Inoltre, le quattro positività comporteranno problemi logistici per la tv in vista della finale.

Un caso, quello di queste quattro positività, che rilancerà le polemiche circa l'opportunità di disputare la finalissima a Wembley, Londra, Regno Unito, ossia il luogo in Europa in cui i contagi, oggi, sono ai massimi termini. La Ue, imbeccata da Mario Draghi e Angela Merkel, aveva più volte chiesto un cambio di sede. L'ipotesi però è stata puntualmente rigettata dalla Uefa oltre che, ovviamente, da Boris Johnson.

