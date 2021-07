Euro 2020, Silvio Berlusconi: "Comunque vada, orgogliosi di voi". Ecco con chi guarda la partita

12 luglio 2021 a

Silvio Berlusconi ha guardato la finale degli Europei con Adriano Galliani. "Comunque vada, orgogliosi di voi. Forza Italia", ha scritto il Cavaliere sul suo profilo Twitter dove ha postato anche una foto in cui è ritratto davanti alla televisione e seduto a un tavolo con il suo caro amico e amministratore delegato del Monza mentre gli Azzurri sono in campo contro l'Inghilterra.

La finale di Euro 2020 è iniziata da poco e l'Italia ha appena preso un gol dall'Inghilterra. Una pessima partenza per la nostra Nazionale che evidentemente fa temere il peggio a Berlusconi. Fortunatamente poi gli Azzurri sono riusciti a sbloccare il risultato durante il secondo tempo, agguantando il pareggio con un gol di Leonardo Bonucci. La partita della Nazionale non poteva certo lasciare indifferente l'ex presidente del Milan che ha da sempre una grande passione per il calcio e che non poteva perdersi la finalissima Inghilterra-Italia.

Quindi durante l'intervallo un tifosissimo Berlusconi ha pubblicato sui social il suo incoraggiamento all'Italia di Roberto Mancini. Ovviamente, insieme allo storico amico Galliani, con il quale ha sempre condiviso l'amore per il calcio e per lo sport. Ora infatti i due storici protagonisti del Milan sono impegnati nella nuova avventura con il Monza. Sempre insieme.

