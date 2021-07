Euro 2020, la bomba di Mourinho: "Sicuro al 100%, chi ha rifiutato di calciare il rigore. E quel ragazzino..."

12 luglio 2021 a

Josè Mourinho sgancia una bomba sulla sconfitta dell'Inghilterra nella finale degli Europei. L'Italia di Roberto Mancini è per la seconda volta nella storia campione d'Europa, ha vinto ai calci di rigore con la parata decisiva di Gigio Donnarumma che ha lasciato di sasso Saka. Ma secondo il neo allenatore giallorosso, come confidato a TalkSport e ripreso da Dagospia, non si deve attribuire la sconfitta a Saka: "Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità".

Insomma, qualcuno è "scappato" di fronte alla propria responsabilità secondo Mou. "Non chiedetemi chi è perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato". Quindi, prosegue il tecnico, "a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore".

E si chiede Mourinho: "Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui”.

