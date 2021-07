Euro 2020, il padre di Gigio Donnarumma: "Che disastro in falegnameria", ciò che nessuno immaginava sul portiere

14 luglio 2021 a

a

a

"Ho chiuso gli occhi, ero certo che Gigio avrebbe parato quel rigore". Alfonso Donnarumma, padre di Gigio, parla sull'uscio di casa dopo la festa per il ritorno a casa del figlio. "Ha fatto tanti sacrifici per arrivare lì, noi lo abbiamo sempre supportato - racconta a Repubblica - da piccolo ogni tanto lo portavo in falegnameria, lì faceva tanti danni". Gigio Donnarumma, prima di passare nelle giovanili del Milan, ha militato in una scuola calcio di Castellammare dai 6 ai 14 anni. In tanti lo ricordano con aneddoti in questo giorno speciale.

"Tornare a casa è bellissimo. Da campione d'Europa ancora di più", queste sono state le prime parole di Donnarumma appena tornato a casa oggi giovedì 14 luglio. Era visibilmente emozionato per l'accoglienza riservatagli. Gigio è tornato nella sua città di origine, Castellammare di Stabia, dopo la trionfale vittoria degli Europei, impreziosita dai due rigori parati in finale e dal premio come miglior giocatore del torneo.

"Dopo l'estate parlo io". Il pizzino di Donnarumma al Milan, "ma sarò sempre vostro tifoso": quelle (strane) parole del portiere

Il portiere azzurro, che domani firmerà con il Psg dopo il mancato rinnovo di contratto con il Milan, è giunto nella città stabiese, per poi spostarsi a Pompei dove vivono ancora oggi i suoi familiari, venendo accolto come una star. "Ho sentito l'affetto di tutti durante questo campionato. La vittoria è anche della mia città" dice mentre stringe mani e trova il tempo di stappare una bottiglia di spumante sul terrazzo di casa. Sul futuro il papà però è ancora cauto: "So che manterrà i piedi per terra, è giovane vedremo. Presto per dire se sarà meglio di Buffon".

Para il rigore, non esulta e poi smentisce il cognato: un grosso caso in famiglia. Donnarumma, cosa proprio non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.