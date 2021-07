Serie A, ecco il calendario asimmetrico: tutte le partite della stagione. Tra andata e ritorno cambia tutto

14 luglio 2021 a

Il calendario della nuova stagione del campionato di Serie A, al via dal prossimo 22 agosto, avrà come principale novità che il girone d'andata e quello di ritorno non saranno speculari: la scansione delle partite non sarà la medesima, almeno 8 turni di distanza fra una gara e la sua ripetizione a turni invertiti. La pausa invernale comincerà il 22 dicembre e l'ultima giornata sarà il 22 maggio. Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino ha detto: "L'Europeo vinto dalla Nazionale pone la Serie A al centro del calcio continentale. Fra gli 11 giocatori scelti dalla Uefa come miglior squadra del torneo giocano in Italia. E così il capocannoniere di Euro 2020, Cristiano Ronaldo".

Poi ha parlato dell'ipotesi di riaprire gli stadi al pubblico: "Il calcio è un volano economico e sociale importante. Ha 38 milioni di appassionati. Abbiamo una responsabilità. Come Lega e Figc abbiamo chiesto al governo gli stadi pieni dal 22 agosto, con il Green Pass, per aiutare a incentivare la campagna vaccinale nazionale. La richiesta di avere il cento per cento del pubblico allo stadio è fondamentale, dal punto di vista economico e sociale".

Il girone d'andata finirà prima della fine dell'anno solare, come non succedeva dal 1985/86. Nessun big match nei turni infrasettimanali, che vedano una contro l'altra Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. Nessun derby a metà settimana (compreso quello fra Napoli e Salernitana) né alla prima e ultima giornata. Un'altra novità di questa stagione l'ha ricordata l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo: "Il servizio Var sarà centralizzato, con la possibilità per gli assistenti video di fruire delle immagini in altissima qualità, in un unico centro".

La prima giornata

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus



La prima giornata di ritorno (Ventesima giornata)

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

Di seguito, tutte le altre giornate:

Seconda - Si giocherà il 29 agosto: Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Hellas Verona-Inter, Juventus-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Venezia

Terza - Si giocherà il 12 settembre: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Quarta - Si giocherà il 19 settembre: Empoli-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Hellas Verona-Roma, Inter-Bologna, Juventus-Milan, Lazio-Cagliari, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Torino, Udinese-Napoli e Venezia-Spezia.

Quinta - Si giocherà il 22 settembre: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio

Sesta - Si giocherà il 26 settembre: Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino

Settima - Si giocherà il 3 ottobre: Atalanta-Milan, Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter e Torino-Juve

Ottava - Si giocherà il 17 ottobre: Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Hellas Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina.

Nona - Si giocherà il 24 ottobre: Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Hellas Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia e Torino-Genoa.

Decima - Si giocherà il 27 ottobre: Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Genoa, Udinese-Hellas Verona e Venezia-Salernitana.

11esima - Si giocherà il 31 ottobre: Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria.

12esima - Si giocherà il 7 novembre: Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma

13esima - Si giocherà il 21 novembre: Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Hellas Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese.

14esima - Si giocherà il 28 novembre: Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Hellas Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter

15esima - Si giocherà il 1 dicembre: Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli.

16esima - Si giocherà il 5 dicembre: Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona.

17esima - Si giocherà il 12 dicembre: Fiorentina-Salernitana, Genoa-Sampdoria, Hellas Verona-Atalanta, Inter-Cagliari, Napoli-Empoli, Roma-Spezia, Sassuolo-Lazio, Torino-Bologna, Udinese-Milan e Venezia-Juventus

18esima - Si giocherà il 19 dicembre: Atalanta-Roma, Bologna-Juventus, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Lazio-Genoa, Milan-Napoli, Salernitana-Inter, Sampdoria-Venezia, Spezia-Empoli e Torino-Hellas Verona.

19esima - Si giocherà il 22 dicembre: Empoli-Milan, Genoa-Atalanta, Hellas Verona-Fiorentina, Inter-Torino, Juventus-Cagliari, Napoli-Spezia, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Bologna, Udinese-Salernitana e Venezia-Lazio.

21esima - Si giocherà il 9 gennaio: Cagliari-Bologna, Empoli-Sassuolo, Genoa-Spezia, Hellas-Salernitana, Inter-Lazio, Napoli-Sampdoria, Roma-Juventus, Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta, Venezia-Milan

22esima - Si giocherà il 16 gennaio: Atalanta-Inter, Bologna-Napoli, Fiorentina-Genoa, Juventus-Udinese, Milan-Spezia, Roma-Cagliari, Salernitana-Lazio, Sampdoria-Torino, Sassuolo-Hellas-Verona, Venezia-Empoli.

23esima - Si giocherà il 23 gennaio: Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Genoa-Udinese, Hellas Verona-Bologna, Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Milan-Juventus, Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria, Torino-Sassuolo

24esima - Si giocherà il 6 febbraio: Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Fiorentina-Lazio, Inter-Milan, Juventus-Hellas Verona, Roma-Genoa, Salernitana-Spezia, Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Torino e Venezia-Napoli.

25esima - Si giocherà il 13 febbraio: Atalanta-Juventus, Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana, Hellas Verona-Udinese, Lazio-Bologna, Milan-Sampdoria, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Spezia-Fiorentina e Torino-Venezia

26esima - Si giocherà il 20 febbraio: Bologna-Spezia, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Atalanta, Inter-Sassuolo, Juventus-Torino, Roma-Hellas Verona, Salernitana-Milan, Sampdoria-Empoli, Udinese-Lazio e Venezia-Genoa

27esima - Si giocherà il 27 febbraio: Atalanta-Sampdoria, Empoli-Juventus, Genoa-Inter, Hellas Verona-Venezia, Lazio-Napoli, Milan-Udinese, Salernitana-Bologna, Sassuolo-Fiorentina, Spezia-Roma, Torino-Cagliari

28esima - Si giocherà il 6 marzo: Bologna-Torino, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Hellas Verona, Genoa-Empoli, Inter-Salernitana, Juventus-Spezia, Napoli-Milan, Roma-Atalanta, Udinese-Sampdoria, Venezia-Sassuolo.

29esima - Si giocherà il 13 marzo: Atalanta-Genoa, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Napoli, Lazio-Venezia, Milan-Empoli, Salernitana-Sassuolo, Sampdoria-Juventus, Spezia-Cagliari, Torino-Inter, Udinese-Roma

30esima - Si giocherà il 20 marzo: Bologna-Atalanta, Cagliari-Milan, Empoli-Hellas Verona, Genoa-Torino, Inter-Fiorentina, Juventus-Salernitana, Napoli-Udinese, Roma-Lazio, Sassuolo-Spezia, Venezia-Sampdoria

31esima - Si giocherà il 3 aprile: Atalanta-Napoli, Fiorentina-Empoli, Hellas Verona-Genoa, Juventus-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Bologna, Salernitana-Torino, Sampdoria-Roma, Spezia-Venezia e Udinese-Cagliari.

32esima - Si giocherà il 10 aprile: Bologna-Sampdoria, Cagliari-Juventus, Empoli-Spezia, Genoa-Lazio, Inter-Hellas Verona, Napoli-Fiorentina, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Milan e Venezia-Udinese.

33esima - Si giocherà il 16 aprile: Atalanta-Hellas Verona, Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Hellas Verona, Juventus-Bologna, Lazio-Torino, Milan-Genoa, Napoli-Roma, Sampdoria-Salernitana, Spezia-Inter e Udinese-Empoli

34esima - Si giocherà il 24 aprile: Bologna-Udinese, Empoli-Napoli, Genoa-Cagliari, Hellas Verona-Sampdoria, Inter-Roma, Lazio-Milan, Salernitana-Fiorentina, Sassuolo-Juventus, Torino-Spezia e Venezia-Atalanta.

35esima - Si giocherà il 1° maggio: Atalanta-Salernitana, Cagliari-Hellas Verona, Empoli-Torino, Juventus-Venezia, Milan-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Roma-Bologna, Sampdoria-Genoa, Spezia-Lazio e Udinese-Inter.

36esima - Si giocherà l'8 maggio: Fiorentina-Roma, Genoa-Juventus, Hellas Verona-Milan, Inter-Empoli, Lazio-Sampdoria, Salernitana-Cagliari, Sassuolo-Udinese, Spezia-Atalanta, Torino-Napoli e Venezia-Bologna

37esima - Si giocherà il 15 maggio: Bologna-Sassuolo, Cagliari-Inter, Empoli-Salernitana, Hellas Verona-Torino, Juventus-Lazio, Milan-Atalanta, Napoli-Genoa, Roma-Venezia, Sampdoria-Fiorentina e Udinese-Spezia.

38esima - Si giocherà il 22 maggio: Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Bologna, Inter-Sampdoria, Lazio-Hellas Verona, Salernitana-Udinese, Sassuolo-Milan, Spezia-Napoli, Torino-Roma e Venezia-Cagliari

