Euro 2020, Bonucci e Chiellini e la telefonata decisiva. "Aiutaci tu". Pullman, Speranza ignorato: il caso arriva fino a Palazzo Chigi

Volevano a tutti i costi sfilare sul pullman scoperto e mostrare ai tifosi la coppa, così Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci Chiellini e Leonardo Bonucci hanno pensato di rivolgersi a Valentina Vezzali, che poteva non solo aiutarli ma soprattutto capirli. Così quando erano al Quirinale i due calciatori si sono avvicinati alla sottosegretaria allo Sport del governo Draghi, nonché campionessa olimpica nella scherma con sei medaglie d'oro. "Valentina aiutaci", hanno chiesto i due juventini, "tu sei stata un'atleta, tu puoi capire: questa coppa appartiene alla gente".

E Valentina Vezzali, rivela La Repubblica in un retroscena, ha quindi deciso di farsi portavoce dell'istanza dei giocatori con la collega del Viminale Luciana Lamorgese. La quale dopo una prima telefonata andata a vuoto, ha risposto spiegando che da giorni Questura e Prefettura avevano deciso di negare l'assenso a questo tipo di manifestazione. La Vezzali ha dovuto così dare la brutta notizia a Bonucci e Chiellini, definendosi "non competente" per questo tipo di decisione. Poi però la sorpresa: all'uscita da Palazzo Chigi ha trovato il pullman scoperto che attendeva i giocatori in piazza Colonna. Solo più tardi alla televisione ha scoperto che la sfilata con la coppa era in corso.

Dunque chi ha dato l'autorizzazione? " L'operato delle Forze di Polizia e delle Autorità provinciali di Pubblica sicurezza è stato ineccepibile", spiega il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Felice Romano, che parla di un pullman "con tanto di livrea che, richiedendo un cospicuo tempo per l'allestimento, lascia pensare ad una cosa preordinata". Il presidente Gabriele Gravina non vuole saperne di polemiche: "Non posso pensare che la vittoria all'Europeo possa generare tensioni". E guarda già al prossimo campionato: "Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. La capienza? Chiediamo gradualità e accompagnamento. Le società sono in grande difficoltà".

