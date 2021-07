Euro 2020, "l'Inghilterra ha perso la finale ai rigori": la profezia choc. Ecco chi e quando lo aveva previsto

15 luglio 2021 a

La vittoria dell'Italia nella finale contro l'Inghilterra all'Europeo era stata prevista già nel 2013. Una profezia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. La vicenda quasi surreale arriva dalla Gran Bretagna, in particolare da un tifoso della Nazionale del c.t. Gareth Southgate. "L’Inghilterra ha appena perso la finale di Euro 2020 contro l’Italia ai calci di rigore, allora non è cambiato niente", aveva scritto l'uomo ben otto anni fa su Twitter.

Il tweet fa riferimento al fatto che la squadra inglese sia uscita sconfitta a più riprese nei grandi tornei internazionali proprio nella sequenza decisiva dei rigori. Come ben ricorda proprio il tecnico dell’Inghilterra, che nel 1996 – negli Europei di casa – sbagliò il rigore decisivo contro la Germania, poi campione. E' sconvolgente che il tweet di questo tifoso sia stato scritto e pubblicato il 22 febbraio 2013, quando era davvero impossibile prevedere una cosa del genere.

Il tifoso veggente l'avrà scritto forse dopo la sconfitta rimediata qualche mese prima a Euro 2012, il 24 giugno. In molti sui social hanno scherzato parlando di "gufata" e "profezia scellerata". Ecco perché poi il tifoso inglese domenica pomeriggio, poco prima dell'inizio della partita, ha postato una disperata risposta al suo precedente messaggio, cancellando "ha perso" e sostituendolo con "ha vinto". Ma, come sappiamo, non c’è stato niente da fare: l'Inghilterra è stata sconfitta dagli azzurri. Il tweet intanto è diventato virale e subito si sono scatenati i commenti di chi ha voluto chiedere al tifoso-profeta ogni cosa.

