Euro 2020, Gianluca Vialli dal terrore al trionfo in meno di un minuto: rigori a Wembley, ciò che non avevamo visto

Gianluca Vialli e Roberto Mancini uniti anche nell'attimo che precede la vittoria di Euro 2020. Lo si vede in Sogno Azzurro il documentario trasmesso sulla Rai che ha raccontato, passo dopo passo, il dietro le quinte dell'avventura vissuta dagli Azzurri dal debutto contro la Turchia fino al match di Wembley e all'apoteosi del trionfo.

L'Italia batte per prima dal dischetto ancora una volta contro l'Inghilterra come contro la Spagna: e sarà vittoria anche in questo caso. Si vede Vialli rivolto verso le tribune con le spalle verso tutti gli altri e soprattutto verso la porta dove si tirano i calci di rigore che assegneranno l'Europeo: è il momento di Jorginho, Vialli non guarda, ma capisce che il centrocampista ha sbagliato. Glielo conferma proprio il ct che gli va incontro e gli spiega la dinamica del penalty fallito. Ora tocca agli inglesi: Vialli si prende una bottiglietta d'acqua, la apre e la beve. In perenne attesa, aspetta il boato della folla e dei giocatori azzurri esultanti dietro di lui per capire che abbiamo vinto. Apre le braccia e corre felice verso la tribuna per festeggiare la vittoria.

Intanto continua l'onda lunga della festa azzurra, aumenta la popolarità del gruppo di Mancini, anche sui social. Su Instagram e Facebook, sono state superate le 100 milioni di interazioni e l'incremento del numero di follower sulle piattaforme è stato di oltre 2,7 milioni. Per non parlare del docu-film, visto giovedì sera da più di 4 milioni di persone.

