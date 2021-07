Gianluigi Donnarumma, bufera in arrivo? Ecco quanto guadagnerà al Psg, clamoroso colpo di scena

24 luglio 2021 a

L'Equipe rivela che Gianluigi Donnarumma, fresco di passaggio al Psg, guadagnerà 7 milioni di euro netti come parte fissa, meno degli 8 che gli aveva proposto il club rossonero per rinnovare. Grazie ai bonus personali e di squadra l'ingaggio di Gigio potrà facilmente lievitare, ma senza arrivare a toccare quei 12 milioni di cui si era parlato nelle scorse settimane.

Donnarumma guadagnerà meno di Keylor Navas, che è stato il portiere titolare dei parigini nelle ultime stagioni e che solo pochi mesi fa ha rinnovato "fino al 2024 per 12 milioni lordi (circa 8,2 netti grazie al regime fiscale agevolato di cui beneficia come neo residente in Francia, cosa che ancora non può fare l'italiano)", ricorda Sportmediaset.

Ovvio che se la squadra dovesse imporsi in Ligue 1 e andare fino in fondo in Champions League, anche il conto in banca di Gigio ne trarrebbe beneficio. L'Equipe spiega che in casa Paris Saint Germain è previsto anche un bonus di tipo "etico" più semplice da attivare, legato a una serie di norme comportamentali che il club impone ai propri tesserati e che riguardano il rapporto con media e tifosi e gli atteggiamenti fuori dal campo. In caso di stagione trionfante, tra competizioni nazionali e internazionali, Donnarumma quindi potrebbe facilmente guadagnare intorno ai 10 milioni. Soprattutto se si imponesse come titolare tra i pali.

