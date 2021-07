Tokyo 2020, terremoto Simon Biles: si ritira dalla ginnastica a squadre. Retroscena: "Non è un infortunio", lo sconvolgente vero motivo

27 luglio 2021 a

Simone Biles, campionessa olimpica di ginnastica, si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre a Tokyo a causa di un infortunio durante la prova al volteggio. La 24enne atleta statunitense si è rannicchiata con un allenatore dopo essere atterrata poi è uscita dal campo di gara con il medico della squadra. Biles si è poi fatta vedere con la gamba destra fasciata. "Dopo una prova effettuata, Simone Biles salterà il resto della finale a squadre femminile", ha ufficializzato poi la federazione internazionale di ginnastica (Fig).

C'è chi scrive, come il Daily Star, che le Olimpiadi sarebbero già finite per la campionessa americana. Secondo la Nbc la Biles si sarebbe ritirata non per un infortunio, ma a causa di problemi di stress mentale. Intanto l’Italia, dopo la seconda rotazione, è terza. E gli Stati Uniti, ora secondi alle spalle del comitato olimpico russo, senza Simone Biles, sono in difficoltà.

Una mazzata per la Biles che le impedisce di proseguire l’All Around e quindi di coronare il sogno di vincere 5 ori nella stessa competizione olimpica. La fuoriclasse Usa si era qualificata per tutte e sei le finali a sua disposizione, ma nel farlo non ha brillato come al solito. Sul suo profilo Instagram non aveva nascosto le difficoltà: “Non è stata una giornata facile o la mia migliore, ma l'ho superata. A volte mi sento davvero come se avessi il peso del mondo sulle spalle”.

