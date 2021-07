Tokyo 2020, l'ultima gara di Federica Pellegrini? Subito dopo il tam-tam impazzito, "poltronissima": dove la ritroveremo

28 luglio 2021 a

a

a

"Non voglio piangere, te lo dico già", commenta così una Federica Pellegrini visibilmente emozionata, la conquista della sua quinta finale dei giochi Olimpici, quelli di Tolyo 2020. Ai microfoni di Raisport, la nuotatrice azzurra si è poi lasciata andare alle emozioni della stagione trascorsa, in vista di quella che sarà la sua ultima finale, come lei stessa ha annunciato. "È giusto così, tra qualche giorno farò 33 anni e penso sia il momento più giusto (per concludere ndr.)", dice Pellegrini. "È stato un viaggio incredibile - aggiunge -. Bellissimo e difficile, sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni".

"Nessuno doveva sapere". Pellegrini, la confessione (d'amore) dopo la storica finale: cala il sipario, Divina

"Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) - continua la nuotatrice -. Per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all'ultimo centimetro d'acqua disponibile. Sono veramente felice oggi. Era l'ultimo 200 che volevo, in un'altra finale olimpica. Grazie a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni, grazie alla mia famiglia e grazie al mio staff che non ha mai mollato come me", Pellegrini non riesce a trattenere le lacrime di commozione, alla conclusione di una carriera a dir poco incredibile. Che cosa farà la Federica del futuro?

Impresa di Federico Burdisso: bronzo nei 200 delfino, "non volevo neanche partecipare..."

"Ho un sacco di cose da fare - risponde con un sorriso -. Ora farò volantinaggio al Villaggio per farmi eleggere come atleta Cio. Devo tornare a casa dove mi aspettano, poi voglio festeggiare il mio compleanno perché 33 anni sono un'età importante, e poi a settembre e forse anche novembre c'è la Isl a Napoli. E poi ancora il docu-film, un libro, le registrazioni di Italia's got talent. E rimarrò nel mondo del nuoto. Lascio la squadra più forte di sempre, lascio in buone mani". Insomma, la carriera di Federica Pellegrini non finisce certo qui, e presto potremmo tornare a vederla sugli schermi televisivi...

"Salute mentale, monitoraggio continuo". Altro ritiro per Simone Biles, un misterioso dramma: ore di angoscia per la campionessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.