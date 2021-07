Tokyo 2020, Alessandra Perilli fa la storia di San Marino: bronzo nel tiro a volo, prima medaglia di sempre

29 luglio 2021 a

Storica medaglia olimpica per la Repubblica di San Marino. A conquistare il podio, Alessandra Perilli che si è classificata terza nella finale di tiro a volo specialità Trap, regalando al proprio Paese la prima medaglia olimpica di sempre. Il bronzo è arrivato in seguito agli errori dell'australiana Scanlan, che sembrava poter riuscire ad arrivare sul podio, ma tre errori consecutivi hanno spianato la strada a Perilli, qualificatasi alla finale come seconda. L'oro è andato alla slovacca Stefecekova, mentre l'argento all'americana Browning.

Si tratta di un risultato storico per San Marino, che ha partecipato la prima volta ai Giochi olimpici nel lontano 1960, edizione svolta a Roma. Il terzo Stato più piccolo d'Europa era già andato vicino alla medaglia nelle Olimpiadi di Londra 2012, proprio con Perilli, che infine arrivò tuttavia quarta, perdendo lo spareggio a tre per argento e bronzo. Nella finale aveva poi vinto l'Azzurra Jessica Rossi, che oggi però non è riuscita a conquistare le finali. "Ancora non ci credo - commenta una Perilli visibilmente emozionata con la medaglia al collo -. Sono andata a sparare e l'unica cosa che ho pensato è: 'non posso arrivare ancora una volta quarta, non lo merito'. Questa medaglia la volevo proprio", ha detto la sanmarinese.

"Io faccio questo sport come una professionista, mi viene bene, amo questo sport, è la mia vita - ha proseguito -. Cosa cambia da oggi per lo sport a San Marino? Che i giovani non devono mollare, devono crederci. Il mio motto è 'mai dire mai' e non sai mai nella vita cosa ti aspetta. Ora nel mio futuro c'è Parigi". A complimentarsi con l'atleta anche il presidente del Comitato Olimpico di San Marino, Gian Primo Giardi. "È una gioia immensa, merito e complimenti ad Alessandra che da 12-13 anni lavora duramente. Il podio le era sfuggito a Londra, ma questo se lo è meritato, è un risultato storico".

