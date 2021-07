Tokyo 2020, altra finale per Federica Pellegrini nella 4x100 mista: "Sempre onorate le staffette"

29 luglio 2021 a

Federica Pellegrini continua a nuotare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo essersi tolta la soddisfazione della quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, la Divina sta affrontando con grande serenità gli ultimi appuntamenti che la vedono coinvolta in questi giochi olimpici. In particolare, la Pellegrini ha dato una bella mano alla staffetta mista uomini-donne, che è stata appena introdotta alle Olimpiadi.

L’Italia si è qualificata in finale con il quinto tempo, alle spalle di Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Australia: nuotatori e nuotatrici azzurre proveranno l’assalto al podio, di sicuro ce la metteranno tutta. Nella prima frazione a dorso Simone Sabbioni ha nuotato in 53’’96, nella seconda Nicolò Martinenghi a rana in 58’’, nella terza Elena Di Liddo a farfalla in 57’’29 e nella quarta e ultima Federica Pellegrini a stile libero in 53’’02.

Il tempo complessivo dell’Italia è stato 3’42’’65: in finale i giochi saranno aperti, anche se servirà un grande sforzo per raggiungere una medaglia. “Ho sempre onorato le staffette”, sono state le parole della Pellegrini, che dovrebbe esserci anche per l’ultimo atto della 4x100 mista. La conferma è arrivata dalla compagna Di Liddo: “Ci sarà di sicuro”. La finale è in programma alle 4.43 (ora italiana) di sabato 31 luglio.

