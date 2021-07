Tokyo 2020, addio amaro per Federica Pellegrini: perde il podio per un soffio, la beffa per 33 centesimi nella staffetta

31 luglio 2021 a

Federica Pellegrini ha perso il podio per un soffio. La staffetta 4×100 mista uomini-donne, infatti, ha chiuso la finale al quarto posto ed è stata beffata per appena 33 centesimi dall'Australia che ha conquistato il terzo posto, alle spalle di Cina - seconda - e Gran Bretagna che invece è arrivata prima. Si chiude così la carriera alle Olimpiadi della campionessa azzurra, comunque sorridente al termine della gara condivisa con con Di Liddo, Ceccon e Martinenghi.

In ogni caso, gli azzurri hanno realizzato un tempo ottimo, 3'39"28. Per di più hanno battuto anche il record italiano di ben tre secondi. Ceccon è partito per primo perché ha nuotato il dorso: dopo di lui Martinenghi specialista della rana, poi Di Liddo e Pellegrini, che ha nuotato l'ultima frazione contro Dressel, che poco prima aveva conquistato l'oro nei 100 farfalla.

Al termine della gara Federica Pellegrini si è mostrata sorridente. Solo mercoledì scorso la Divina ha disputato la quinta finale consecutiva dei 200 stile alle Olimpiadi: "Io sono contenta, per le staffette, per la Nazionale ci sono sempre stata. Mi sono sempre piaciute, il tempo di oggi non lo facevo da tanto, siamo sicuri che meglio di così non potevamo fare. Ho avuto l'onore in questi ultimi mesi di essere capitano di una squadra che forse non è mai stata così forte, lascerò una squadra fortissima. Vedendo i tempi abbiamo detto che meglio di così era difficile, 3 decimi forse potevamo limarli in qualche cambio, ma è bello uguale. Siamo quarti al mondo, manca solo la medaglia".

