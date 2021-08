Formula 1, Sebastian Vettel secondo in Ungheria squalificato per una infrazione al carburante: Carlos Sainz sale sul podio

01 agosto 2021 a

Sebastian Vettel, secondo dietro Esteban Ocon nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1, è stato squalificato dai commissari di gara. Nel pescare il carburante rimanente a fine gara, la direzione ha trovato 0.3 litri di benzina invece di 1 litro richiesto, una infrazione che viola l’articolo 6.6.2 del regolamento sportivo, comporta la squalifica. Così dpo ulteriori verifiche è arrivata lo stop per il pilota tedesco ex Ferrari, ora all'Aston Martin.

La sanzione per Seba vede sfumare il secondo posto conquistato all’Hungaroring. Ad approfittarne è Carlos Sainz che porta la Ferrari sul podio, al terzo posto. Ma anche Lewis Hamilton festeggia; con questo stravolgimento infatti il britannico diventa secondo con un guadagno di altri due punti su Verstappen (che passa da decimo a nono): la classifica del Mondiale Piloti vede quindi Hamilton in testa a 195 punti e Verstappen secondo con 187 (-8 di differenza).

Lo stesso Sebastian Vettel era stato già oggetto di una reprimenda da parte della FIA subito dopo la conclusione della gara. Il motivo è per non aver rispettato i protocolli pre-gara durante i quali avrebbe vestito la maglietta arcobaleno a difesa e sostegno della comunità LGTBQ senza togliersela nemmeno durante l'ino nazionale ungherese. Non essendo però un richiamo inerente la corsa Vettel non poteva incombere in nessuna penalizzazione, diverso il problema per la benzina.

