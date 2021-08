Tokyo 2020, "dobbiamo censurare?": cosa fanno Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sotto la bandiera, caos in tv

02 agosto 2021 a

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. con il loro trionfo olimpico e con le loro storie personali entrambi sono diventati storie di rilevanza mondiale. Jacobs è stato il più richiesto dalle tv straniere, anche per le sue origini americane. Il momento più significativo si è materializzato in concomitanza con l'intervista alla tv svedese, quando dalle parti di Jacobs è arrivato Tamberi. I due si sono abbracciati e hanno dato vita ad un siparietto in diretta televisiva.

Prima l'abbraccio di Tamberi al compagno di squadra. Poi le prime parole di Jacobs: "Che ca**o abbiamo fatto?. Io ancora non ci credo, ci metterò una settimana a realizzare". Tamberi vuole nascondersi dall'obiettivo della telecamera. Avvolge se stesso e Jacobs con il tricolore e per qualche secondo le due medaglie d'oro possono scambiare alcune parole lontano da occhi indiscreti. Qualche frase arriva ai microfoni e così chi gestisce l'account svedese di Discovery+ chiede in modo scherzoso ai giornalisti italiani la necessità di vedere se sia possibile censurare alcuni termini.

"Ero di là a vederti in tv quando ho visto gold medal, porca t***a", dice ancora Jacobs a Tamberi, a conferma di quanto l'oro conquistato da Gimbo nel salto in alto abbia fatto da propellente per la vittoria di Marcell nei 100 metri. Un trionfo tutto italiano, che ha fatto il giro del mondo e che ha rischiato però di essere censurato. Ma non è andata così. Alla fine il diritto di cronaca ha prevalso su tutto.

