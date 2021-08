Tokyo 2020, Federica Pellegrini: "Dove abbiamo beccato Matteo Giunta", la soffiata sul suo allenatore-fidanzato

04 agosto 2021 a

Federica Pellegrini ha disputato la quinta finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo 2020. È arrivata lontana dal podio, ma non importa: la Divina del nuoto azzurro non ha più nulla da dimostrare da parecchio tempo ormai, ma ha confermato di essere una delle sportive più grandi di sempre. Adesso però per lei sta per iniziare un nuovo capitolo, al fianco di quello che fino ad ora è stato il suo allenatore, ma anche compagno segreto, ovvero Matteo Giunta.

La loro relazione era un po’ il segreto di Pulcinella, Alberto Dandolo l’aveva anticipata addirittura quattro anni fa e Oggi lo aveva ribadito alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo, scrivendo che da lì sarebbe arrivato un annuncio importante sulla vita privata della Pellegrini. E così è stato, dato che la campionessa ha confermato l’amore con Giunta. L’ultimo numero di Oggi ha rivelato ulteriori dettagli: Matteo ha preso casa a Verona vicino a Federica ormai da anni, ma pare che negli ultimi mesi lui si sia trasferito a casa di lei.

Insomma, le cose sono molto serie tra i due, con Giunta che ha dedicato un post su Instagram alla compagna: “È’ tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella”. La Pellegrini ha risposto con l’ironia: “Veramente dobbiamo preparare l’Isl… vedi un po’ te”.

