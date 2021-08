Tokyo 2020, l'oro di Antonella Palmisano: trionfo nella marcia 20 km. La bandiera e il gesto clamoroso all'ultimo km

06 agosto 2021 a

Clamoroso! Oro e ancora oro! Antonella Palmisano trionfa nella marcia 20 km, dove l'Italia la fa da padrona. Altro gradino del podio più alto dopo quello della vigilia di Massimo Stano. Una progressione pazzesca, quella della Palmisano, che si è lasciata dietro tutti: seconda la colombiana Arenas, terza la russia Liu, staccate rispettivamente di 25 e 45 secondi. Una vittoria che piove nel giorno del suo compleanno. Un compleanno indimenticabile, da ora e per sempre. E per tutta Italia.

Incredibile quanto accaduto nell'ultimo chilometro di gara, con la Palmisano che addirittura afferra una bandiera italiana e se la mette al collo, già certa del suo successo, in un tripudio di gioia che però doveva coniugare col passo di marcia, che non permette leggerezze né disattenzioni. Una bandiera poi persa proprio a pochi passi dal traguardo, lo sguardo di Antonella che si gira a cercarla ma ovvio, non può tornare sui suoi passi per prenderla. Poi il traguardo, il tripudio, il trionfo.

Pareggiato il record assoluto di Roma 1960: saliamo a 36, come avvenuto a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960. Nel dettaglio saliamo a 8 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Con questa vittoria, l'Italia scavalca la Francia nel medagliere olimpico e si porta in ottava posizione assoluta.

