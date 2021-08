Leo Messi al Psg, tutto fatto? Cosa si lascia scappare Neymar nella chat con i compagni di squadra

06 agosto 2021 a

Sembra esserci un solo club in grado di accogliere Lionel Messi: si tratta del Psg, che così chiuderebbe nel più incredibile dei modi una campagna acquisti mostruosa, che porrebbe i francesi come i favoriti d’obbligo per vincere tutto, Champions League inclusa. Grande beffa, invece, per il Manchester City: Pep Guardiola avrebbe voluto ricongiungersi con Messi, ma la notizia del divorzio improvviso con il Barcellona è arrivata dopo che gli inglesi hanno firmato Jack Grealish.

“Pur avendo raggiunto un accordo con la chiara intenzione di siglare un nuovo contratto - ha comunicato Joan Laporta, presidente blaugrana - la finalizzazione non può essere formalizzata a causa di ostacoli economici e strutturali, ovvero il regolamento che disciplina la Liga”. In pratica il Barça non ha potuto tenere Messi a causa dell’indebitamento spaventoso del club. E adesso l’unica pista nel futuro di Leo sembra essere quella che porta al Psg.

Dove ad attenderlo c’è l’ex compagno Neymar: quest’ultimo avrebbe confidato nella chat di gruppo della squadra che Messi sta arrivando. E pensare che un anno fa c’erano stati dei contatti seri tra l’argentino e l’Inter, che adesso invece non ha alcuna possibilità di arrivare a uno dei giocatori più forti di sempre. Anzi, i nerazzurri stanno per perdere anche il simbolo degli ultimi due anni, quel Romelu Lukaku che potrebbe passare al Chelsea per 120 milioni di euro.

