Tokyo 2020, sfottò di Filippo Tortu agli inglesi: "Di nuovo...", la frase "sfuggita" che in pochissimi hanno sentito

Altro schiaffo dell'Italia agli inglesi. Dopo la vittoria agli Europei a Wembley, ecco che l'Inghilterra deve mandare giù il boccone amarissimo di Toky0 2020. L'oro di Marcell Jacobs e gli altri atleti azzurri sono stati seguiti dalla meravigliosa conquista della staffetta 4x100 dell'atletica. Ed ecco che non manca la frecciata ai rivali: "Noi davanti agli inglesi? Non è il loro anno, It's coming Rome di nuovo…", ha subito commentato ironicamente Filippo Tortu, ultimo staffettista azzurro, ricordando la canzone 'It's coming home' intonata dai tifosi della nazionale di calcio inglese, poi battuta dall'Italia.

Tortu è però un campione e come tale ha raddrizzato il tiro: "Battute a parte, loro sono quelli che abbiamo sempre preso più da esempio, ma questa volta sono stati loro a fare i complimenti a noi. Quel tuffo al traguardo significa per me che ogni centimetro conta e ha una storia dietro. Oggi questo crederci da sempre mi ha ripagato. Quando sono partito ho visto che il britannico era al mio fianco e ho pensato a correre il più tranquillo possibile: sapevo che l'avrei potuto prendere e superare. Ero più lucido mentre correvo rispetto a quando ho tagliato il traguardo. Non potevo credere che fosse vero, ho subito chiesto se avessimo vinto. Ora non riuscirò a chiudere occhio: la cosa più bella sarà cantare l'inno sul podio, finirò tutte le lacrime".

Non è tanto diverso l'orgoglio di Jacobs, l'uomo del record che secondo Sara Simeoni ha contagiato di entusiasmo i compagni: "Se siamo la nuova Giamaica? Ma quale Giamaica, siamo l'Italia e siamo la migliore di sempre. Siamo tutti e quattro superstar". E ancora, nel nome della competizione sportiva: "Questo oro vale di più di quello individuale perché condividerlo con questo gruppo è fantastico ho visto subito che avevamo vinto. Due ori alle Olimpiadi, non ho ancora realizzato una medaglia figuriamoci questa".

