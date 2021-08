Marcell Jacobs, le confessioni di Marta Rossetti: "Quando correvo insieme a lui...", ciò che nessuno sapeva sull'uomo più veloce al mondo

12 agosto 2021 a

Ha entusiasmato tutti, Marcell Jacobs. Hanno esaltato tutti le sue imprese a Tokyo 2020, le sue e quelle dei compagni di squadra. E tra chi non se le è perse, ecco Marta Rossetti, la slalomista bresciana delle Fiamme Oro, la quale fino a pochi anni fa, oltre allo sci, si cimentava nell'atletica. E, come spiega Il Giorno, che la ha raggiunta, si allenava a Desenzano del Garda, dove correva in pista insieme al due volte oro olimpico.

"Sono letteralmente impazzita di gioia con questi due ori di Marcell - ha spiegato la Rossetti -. Da ragazzino era simpaticissimo, molto tranquillo e giocoso; si vedeva che era dotato, aveva qualcosa in più degli altri nei piedi ed io ricordo che cercavo proprio di capire cosa avesse di così magico. Con le mie vecchie compagne di squadra ho messo in una storia di Instagram un video di una mia staffetta in cui io lancio l'ultima compagna - racconta -. E ho postato quel video poco prima che Marcell corresse la finale".

Dunque Marta racconta un poco l'atleta, e conferma ciò che hanno detto alcune delle persone più vicine a Jacobs: è un ragazzo dolce, tranquillo. "Marcell era un ragazzo normale al quale piaceva divertirsi. Nelle due finali mi sono scatenata a tifarlo". E ancora: "Non vedo l'ora di rincontrarlo dopo tanto tempo per congratularmi e carpire l'energia che avrà per portarmela per la mia futura stagione... olimpica", conclude la Rossetti.

