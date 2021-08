Cristiano Ronaldo, anche lui al Psg? Non un sogno galattico, ma un piano preciso: "Così Al-Khelaifi lo strappa a parametro zero"

12 agosto 2021 a

a

a

E se il Psg non avesse ancora finito di fare raccolta di figurine? La prima pagina del sito di As è a dir poco clamorosa in questo senso: “Mbappè-Cristiano, porte girevoli”, è il titolo scelto dagli spagnoli, che racconta di come il presidente qatariota avrebbe un ultimo progetto da realizzare, quello di mettere insieme un tridente formato da Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Leo Messi al Psg, perché i francesi possono permetterselo: altro che Cristiano Ronaldo alla Juventus...

“Il sogno galattico di Al-Khelaifi non ha limiti”, si legge su As, che però fissa all’anno prossimo l’obiettivo di portare a Parigi anche CR7. Per questa stagione i tifosi dovranno “accontentarsi” di una campagna acquisti che ha visto arrivare Messi, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum. Il Psg è così diventato automaticamente la squadra da battere: non che prima non lo fosse, ma adesso può contare su tutta una serie di giocatori più forti al mondo nei rispettivi ruoli.

Mbappè al Real? "Conosciamo tutti il suo futuro": dal presidente del Psg, conferme pesantissime

Secondo As, il piano principale di Al-Khelaifi sarebbe quello di trovare un accordo con Mbappè per il rinnovo del contratto: nel caso in cui il francese decidesse di non voler rimanere (le sirene del Real Madrid sono forti), allora il Psg piomberebbe su Cristiano Ronaldo. Il procuratore Jorge Mendes sarebbe già al corrente di questo piano: da parte sua e del portoghese non ci sarebbe alcun problema, dato che CR7 andrà in scadenza con la Juventus e potrà trasferirsi a Parigi a titolo gratuito, firmando un biennale come Messi nonostante i 37 anni.

Video su questo argomento Leo Messi, tripudio-Psg: ecco il video con cui il club presenta il fuoriclasse argentino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.