Lautaro Martinez, proposta indecente: 15 milioni a stagione. Occhio, qui crolla l'Inter: chi tenta lo "scippo"

L’Inter potrebbe non aver ancora concluso il mercato in uscita. Dopo le offerte irrinunciabili per Hakimi e Lukaku, i nerazzurri stanno provando a blindare almeno Lautaro Martinez, con il quale sarebbero in corso le trattative per un prolungamento di contratto. Infatti il club e l’agente hanno smentito le voci che lo volevano vicino al Tottenham, ma adesso arrivano altre indiscrezioni su una possibile offerta, proveniente sempre dalla Premier.

L’Arsenal avrebbe deciso di fare un’offerta indecente all’attaccante argentino, ovvero circa 275mila sterline a settimana: significa almeno 15 milioni a stagione. Cifre incredibili, che potrebbero far vacillare il giocatore se corrispondessero alla realtà. Nel caso all’Inter andrebbero non meno di 80 milioni di euro: tanti, tantissimi soldi, che però non basterebbero per placare il malcontento dei tifosi, ai quali sarebbe molto difficile spiegare la cessione di Lautaro dopo quelle di Hakimi e Lukaku.

Già quest’ultimo è stato fatto passare come se fosse lui a volersene andare, quando invece era l’Inter a non poter rifiutare assolutamente i 115 milioni: a quel punto al belga di certo non ha fatto schifo l’aumento di stipendio offerto dal Chelsea, che tra l’altro è campione d’Europa in carica. In attesa di capire se ci saranno altri movimenti in uscita, l’Inter ha chiuso per il nuovo terzino titolare: si tratta di Dumfries, che è sempre stato la prima scelta per la corsia destra.

