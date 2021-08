Leo Messi, le pesantissime parole agli ex compagni del Barcellona: "Non ci sono soldi...", la Liga suda freddo

13 agosto 2021 a

a

a

«Non vorrei andarmene, ma non è stato possibile fare altro. Non ci sono soldi, il club è messo male e non hanno modo di rinnovarmi il contratto». Secondo i giornali spagnoli sono queste le parole di Lionel Messi agli ormai ex compagni del Barcellona per spiegare i motivi del suo addio in direzione Psg.

Dopo Leo Messi, altro botto di mercato: "Dove va Kylian Mbappè", la bomba di Luciano Moggi

Ieri per l'asso argentino il primo allenamento con la nuova squadra, prima palestra poi sessione in campo con gli altri. Compreso quel Kylian Mbappé che lunedì ha in programma un incontro con il presidente Al-Khelaifi: secondo l'emiro l'attaccante francese rimarrà, ma sono molte le indiscrezioni che raccontano del pesante tentativo in corso di Florentino Perez per portarlo al Real Madrid. Messi intanto è il primo calciatore che sarà pagato anche con la criptovaluta del Paris Saint-Germain, lanciata da Socios (da pochi giorni divenuto sponsor di maglia dell'Inter).

Leo Messi, accordo totale con il Psg. Come gode Neymar: "Di nuovo insieme", brucia l'annuncio ufficiale

Per Leo due anni di accordo col club (uno stipendio annuale stimato sui 35 milioni netti), uno supplementare in opzione, ma pure un premio in fan token di circa 5 milioni di euro, tramutabile in criptomoneta: «L'inclusione dei Fan Token Psg nel pacchetto di benvenuto del giocatore lo lega immediatamente a milioni di fan del Paris Saint-Germain in tutto il mondo", ha scritto il club parigino in una nota».

Leo Messi al Psg a costo zero: di chi è la "manina" dietro all'affare del secolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.