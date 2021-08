Inter, Lukaku chi? Dopo Dzeko, arriva lui: voci clamorose sul colpaccio a sorpresa di Marotta

16 agosto 2021 a

Edin Dzeko non basta, l’Inter sta cercando un altro attaccante per colmare il vuoto realizzativo lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per la gioia degli inglesi e per le casse del club nerazzurro. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, quello di Luka Jovic: non rientra nei piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti e quindi è disponibile sul mercato, ma non è chiaro con che formula l’Inter potrebbe provare a prenderlo.

La prima opzione sembra però essere sempre Duvan Zapata, che l’Atalanta è restia a lasciar partire quando ormai il campionato è alle porte: secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri di Milano sarebbero però pronti a offrire 30 milioni più bonus per provare a regalare il centravanti colombiano a Simone Inzaghi. Con il giocatore non sarebbe poi un problema siglare un contratto, anzi ci sarebbe già un’intesa di massima sulla base di 3 milioni a stagione.

Diverso per caratteristiche ma comunque interessante per Inzaghi è invece Joaquin Correa: in questo caso l’ostacolo principale dell’Inter è Lotito, che vuole venderlo bene e non disdegna un’asta con alcuni club della Premier League che pure hanno espresso interesse nell’argentino. Più defilato sullo sfondo c’è Lorenzo Insigne, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: lui resterebbe a Napoli senza problemi, ma con De Laurentiis i rapporti sembrano essere ai minimi storici.

