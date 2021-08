Milan e Inter rientrano nell'Eca: addio Superlega? Non proprio: la strategia di Juve e Real

16 agosto 2021 a

L’Eca ha riammesso i sette club “pentiti”. Quest’ultimi, tra cui Milan e Inter, hanno detto definitivamente addio alla Superlega, firmando impegni giuridicamente vincolanti per essere reintegrati nell’Associazione dei club europei, che adesso è gestita da Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg. Oltre alle due milanesi, sono quindi tornate nell’Eca anche l’Atletico Madrid e le sei squadre inglesi (Manchester City e United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham).

Si tratta di quei club che, dopo il caos scoppiato al momento dell’annuncio del progetto riguardante la Superlega, si erano subito tirati indietro, trattando con la Uefa le condizioni per il reintegro nelle sue competizioni. Rimangono invece da valutare le posizioni di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che non hanno ancora abbandonato definitivamente il progetto: i tre club e la Uefa sono ricorsi alle vie legali, che quindi andranno parecchio per le lunghe.

Nel frattempo l’Eca con il reintegro dei sette club pentiti ha messo la parola fine su un “episodio deplorevole e turbolento per il calcio europeo e si allinea con l’obiettivo incessante dell’Eca di rafforzare l’unità nel calcio europeo. L’Eca può ora procedere con rinnovata unità e solidarietà per continuare l’importante lavoro necessario per stabilizzare e sviluppare il calcio europeo per club, nel momento in cui questo è più necessario”.

