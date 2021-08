Ruggiero Rizzitelli, fine drammatica per la stella della Roma degli anni '90: "Chi mi ha portato via tutti i soldi"

16 agosto 2021 a

a

a

Ruggiero Rizzitelli è stato un importante calciatore di Torino e Roma a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, nonché uno dei primi a tentare l’avventura professionale in un altro Paese. Più precisamente l’attaccante ha giocato in Germania con il Bayern Monaco: ritiratosi dal calcio nel 2000, adesso Rizzitelli sta vivendo suo malgrado un periodo molto complicato a causa di un coinvolgimento in una truffa che lo ha lasciato sul lastrico.

“Una bomba su Cristiano Ronaldo”. In Spagna sono sicuri: addio Juve, pazzo scambio col Psg

Si tratta di un maxi raggiro da 300 milioni di euro, che ha visti coinvolti anche altre celebrità come la comica Sabina Guzzanti e l’attore David Riondino. In un’intervista rilasciata a Leggo, l’ex calciatore ha dichiarato di trovarsi in una situazione di estrema difficoltà: “Tra il 1989 e il 200 ho investito tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di euro, tutto quello che ho guadagnato nella mia carriera di calciatore. Non mi resta più nulla, solo qualche piccolo prelievo”.

Milan e Inter rientrano nell'Eca: addio Superlega? Non proprio: la strategia di Juve e Real

A ridurlo così è stato il suo ex amico Roberto Torregiani: “Mi rassicurava, mi fidavo di lui. Era una persona di famiglia, andavamo in vacanza insieme, è stato pure il padrino di mia figlia”. E invece Rizzitelli ha visto dilapidati tutti i risparmi di una vita, costruita grazie alla carriera di assoluto rispetto da calciatore, che lo aveva portato anche a vestire la maglia della Nazionale.

Lukaku chi? All'Inter Dzeko non basta, arriva lui: girano voci clamorose sul colpaccio a sorpresa di Marotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.