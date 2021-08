Cristiano Ronaldo, la bomba dalla Spagna: addio Juventus subito? Pazzo scambio col Psg

16 agosto 2021 a

Il Psg potrebbe avere un ultimissimo colpo in canna per questa sessione di mercato. Si tratta di Cristiano Ronaldo, con cui Al-Khelaifi vorrebbe chiudere il tridente da sogno avendo già Neymar e Lionel Messi, quest’ultimo appena arrivato a parametro zero dopo la rottura con il Barcellona, che non si è potuto permettere il rinnovo del contratto a causa della sua gravissima situazione debitoria.

Il Chiringuito TV, nota trasmissione calcistica spagnola, ha assicurato di avere una “notizia bomba” sull’attuale attaccante della Juventus: la svelerà dopo mezzanotte, quando sarà in onda. Altri giornalisti sportivi spagnoli assicurano che l’indiscrezione su CR7 riguarda il suo possibile addio al club bianconero: non è un segreto che voglia trasferirsi a Parigi, ma tutto sembrava rimandato all’anno prossimo, quando sarà scaduto il contratto che lega il portoghese alla Juventus.

E invece i giochi si potrebbero clamorosamente riaprire. Lo scenario è il seguente: Kylian Mbappè ha chiesto di essere ceduto al Real Madrid. Se il trasferimento dovesse realmente avvenire, allora si spalancherebbero le porte del Parco dei Principi per Ronaldo. La Juve potrebbe essere “risarcita” con un suo vecchio pallino di mercato, ovvero con Mauro Icardi, che il Psg cederebbe più che volentieri. Quindi potrebbe tornare in auge l’idea di uno scambio sull’asse Torino-Parigi che accontenterebbe un po’ tutti.

