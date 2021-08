Cristiano Ronaldo, "chiamate costanti con Ancelotti": il piano per tornare al Real Madrid subito

17 agosto 2021 a

Cristiano Ronaldo sta lavorando a fari spenti per lasciare la Juventus prima della scadenza di contratto, fissata per fine giugno 2022. Il portoghese non ha rilasciato dichiarazioni né sulla permanenza a Torino né sul desiderio di partire anzitempo: ufficialmente il club bianconero lo considera arruolato anche per la stagione che sta per iniziare, ma dietro le quinte sarebbe proprio CR7 a spingere per andarsene.

Per settimane si è parlato di un suo possibile approdo al Psg, magari tramite uno scambio con Mauro Icardi che è un vecchio pallino della Juventus ed è già ritenuto un peso in una squadra che può contare su Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappè. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Carlo Ancelotti vorrebbe Ronaldo di nuovo con sé al Real Madrid. Ad aggiungere dettagli interessanti è stato Edu Aguirre, considerato un amico stretto di Cristiano: “Parliamo del futuro immediato, non del giugno 2022”.

“C’è una possibilità che tutto possa accadere prima di settembre - ha spiegato - ci sono chiamate costanti e credo sia un affare possibile. Ancelotti vuole riportarlo a Madrid, è tutto vero. Sta insistendo per un clamoroso ritorno, la relazione tra i due è buonissima”. Insomma, il Real abbandonerebbe la pista Mbappè - che tra l’altro è costosissima - per tornare su quella già conosciuta di C7.

