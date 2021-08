Inter, si tratta per il rinnovo di Lautaro Martinez: ma dall'Inghilterra può arrivare un'offerta folle

17 agosto 2021 a

L'Inter dovrebbe aver chiuso il suo mercato in uscita. Il condizionale è d’obbligo, anche se Zhang ha rassicurato i dirigenti nerazzurri sul fatto che non ci saranno altre cessioni eccellenti, dopo quella preventivata di Hakimi e quella un po’ a sorpresa (ma molto remunerativa) di Lukaku. Sirene inglesi si erano accese anche su Lautaro Martinez, che però la società non vuole vendere, sfruttando il fatto che l’argentino sia convinto di rimanere ancora a Milano.

Mercoledì è in programma l’incontro con l’agente Alejandro Camano: l’obiettivo dell’Inter è blindare il suo gioiellino rinnovandogli il contratto che è in scadenza il 30 giugno 2023. In questo modo i nerazzurri si assicurerebbero la permanenza di Lautaro per almeno un’altra stagione, dopo aver respinto i continui assalti provenienti dalla Premier League e in particolare dal Tottenham e dall’Arsenal. Anche se fa un po’ paura il fatto che il Tottenham stia per vendere Harry Kane al Manchester City: gli inglesi potrebbero tornare all’assalto di Lautaro, dopo aver già offerto 80 milioni (più 10 di bonus).

Ma l'Inter ha dichiarato il giocatore argentino incedibile: “Faremo tutto il possibile per rimanere in nerazzurro - ha dichiarato l’argento di Lautaro - lui ha ascoltato tante voci però in nessun momento le ha prese sul serio”.

