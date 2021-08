Gian Piero Gasperini replica al Papu Gomez: "Mi ha aggredito lui, poi...". Caos Atalanta, tira in ballo i Percassi

18 agosto 2021 a

L'Atalanta ha superato brillantemente l’addio di Papu Gomez: anzi, con l’esplosione di Matteo Pessina il calciatore argentino è già stato archiviato sia dalla squadra che dai tifosi. Adesso, però, è tornato a farsi sentire in un’intervista a La Nacion, in cui ha sostenuto che la lite con Gian Piero Gasperini è stata molto dura. “Negli spogliatoi ha oltrepassato i limiti e ha cercato di aggredirmi fisicamente”, ha dichiarato il Papu.

Venendo però immediatamente smentito dall’allenatore dell’Atalanta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a gazzetta.it dopo che l’intervista di Gomez ha fatto il giro dei giornali e dei siti sportivi: “I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club. Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sé con le prestazioni, come faceva all’Atalanta”.

Il Papu ha invece raccontato l’addio in maniera diversa: “Ho chiesto un incontro con il presidente Antonio Percassi e gli ho detto che non avrei avuto problemi ad andare avanti. Ho capito di aver sbagliato, che da capitano non mi ero comportato bene, ma gli ho anche detto che volevo le scuse di Gasperini”.

